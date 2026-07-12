Urbane poplave u Srbiji, sledeće nedelje veoma toplo i do 35 stepeni

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Nakon obilnih padavina i lokalnih poplava, RHMZ je povukao hitna upozorenja, dok se sledeće sedmice očekuje veoma toplo vreme sa temperaturama koje će dostići 35 stepeni.

U Srbiji je danas svežije, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme. Sledeće nedelje biće veoma toplo sa temperaturama i do 35 stepeni, s tim što nas u utorak očekuje sunčano vreme, a od srede ponovo lokalni pljuskovi. N1 Info Serbian News Media RTS

RHMZ je povukao prethodna hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom, ali je izdao novo upozorenje na nevreme koje se sprema u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje. Nova Euronews Nedeljnik Blic

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir