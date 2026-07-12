Urbane poplave u Srbiji, sutra sunčani intervali i uglavnom suvo vreme

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Nakon obilnih padavina i lokalnih poplava, RHMZ je povukao hitna upozorenja, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme, a sledeće sedmice temperature do 33 stepena.

U Srbiji je danas svežije, dok se sutra očekuje uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima. Sledeće nedelje biće toplo: u utorak sunčano do 33 stepena, a u sredu i četvrtak nestabilno sa pljuskovima. N1 Info Serbian News Media Radio 021

RHMZ je povukao hitna upozorenja i zamenio ih opštom prognozom do kraja dana, prema kojoj će vreme biti promenljivo sa lokalnom kišom i umerenim vetrom u Vojvodini i na istoku zemlje. Nova Euronews Nedeljnik

Nevreme je izazvalo urbane poplave jer odvodni sistemi nisu mogli da prime više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu su zabeleženi grad i pad temperature na 19 stepeni. Newsmax Balkans Telegraf Kurir