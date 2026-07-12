Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza
Naslovi.ai pre 25 minuta
Nakon američkih napada na ciljeve u Iranu, Teheran je uzvratio udarima na američke baze u regionu i privremeno zatvorio strateški moreuz Ormuz.
Centralna komanda SAD izvela je treći talas udara na oko 140 ciljeva u Iranu, nakon što su iranske snage napale kontejnerski brod u Ormuskom moreuzu. N1 Info Danas Nova Insajder
Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, a Revolucionarna garda je privremeno zatvorila Ormuski moreuz i zapretila oštrijom odmazdom. Politika RTS Blic
Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei najavio je osvetu za smrt svog oca Alija Hamneija. Euronews RTV