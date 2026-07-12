Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza

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Nakon američkih napada na ciljeve u Iranu, Teheran je uzvratio udarima na američke baze u regionu i privremeno zatvorio strateški moreuz Ormuz.

Centralna komanda SAD izvela je treći talas udara na oko 140 ciljeva u Iranu, nakon što su iranske snage napale kontejnerski brod u Ormuskom moreuzu. N1 Info Danas Nova Insajder

Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, a Revolucionarna garda je privremeno zatvorila Ormuski moreuz i zapretila oštrijom odmazdom. Politika RTS Blic

Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei najavio je osvetu za smrt svog oca Alija Hamneija. Euronews RTV