Arsenijević: Napali su me mladi ljudi koji su instrumentalizovani od različitih grupa i rade prljave poslove za državu

Nedeljnik pre 9 sati
Arsenijević: Napali su me mladi ljudi koji su instrumentalizovani od različitih grupa i rade prljave poslove za državu

Pisac i programski direktor festivala „Krokodil“ Vladimir Arsenijević koji je juče pretučen u centru Beograda rekao je za TV Nova S da ga ne iznenađuje to što nema reakcija nadležnih, jer kako je naveo, „živimo u svinjcu jako dugo“.

Za napadače je rekao da je reč o mladim ljudima, koji su instrumentalizovani od države, objavio je portal N1. Arsenijević je juče na Instagramu objavio video snimljen ispod Brankovog mosta, gde je danas trebalo da bude održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici u organizaciji civilnog društva Srbije. „rekli su da sam prvi na njihovoj listi“ Opisao je i kako je došlo do samog napada. „Čim sam izašao iz taksija oni su krenuli prema meni i opkolili me, i onda
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