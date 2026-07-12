Jovanović (CLS): Polovina novih turskih tramvaja ne izlazi na ulice Beograda zbog kvarova

Nedeljnik pre 2 sata
Jovanović (CLS): Polovina novih turskih tramvaja ne izlazi na ulice Beograda zbog kvarova
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da polovina nabavljenih turskih tramvaja ne izlazi na beogradske ulice zbog, kako je naveo, velikog broja kvarova. „Gradska vlast je pre dve godine proglasila velikim uspehom nabavku 25 tramvaja, iako je tender bio nacrtan za tursku fabriku Bozonkaja, a posao vredan nerealnih 67 miliona evra, bez PDV-a. Ali ironija sudbine je da se građani dan-danas ne voze tim tramvajima“, rekao je direktor CLS Nikola Jovanović,
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