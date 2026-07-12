Rajfajzen spustio prag za preuzimanje Addiko banke: Sada im treba 55 odsto akcija, Alta Grupa ostaje ključni igrač

Nedeljnik pre 1 sat
Rajfajzen spustio prag za preuzimanje Addiko banke: Sada im treba 55 odsto akcija, Alta Grupa ostaje ključni igrač

Raiffeisen Bank International (RBI) je, uz odobrenje Austrijske komisije za hartije od vrednosti, značajno spustila prag uspešnosti ponude za preuzimanje Addiko Bank sa 75 na samo 55 odsto akcija.

RBI prema javno objavljenim podacima trenutno kontroliše 50,72 odsto akcija ( prema preseku od 6. jula), što znači da im do novog praga od 55 odsto, odnosno do ciljanih 10.607.756 akcija, nedostaje svega oko 4,3 odsto. Alta Grupa stoji uz ponudu rajfajzena Iako je slovenačka NLB ponudila 37 evra po akciji, domaća Alta Grupa i dalje stoji uz ponudu Rajfajzena od 26,50 evra. Alta još nije iskoristila svoje zakonsko pravo da povuče akcije iz RBI-jevog paketa. Podrška
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Hartije od vrednostiRajfajzen bankaRaiffeisen banka

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