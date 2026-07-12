(Foto) Poginula jedna osoba, povređeno 16 u prevrtanju minibusa na putu Lipci–Grahovo

Jedna osoba je nastradala, a 16 je povređeno na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, potvrđeno je za Newsmax Balkans iz Uprave policije Crne Gore.

U mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, doko 13.10 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Kako se navodi iz Uprave policije, minibus koji se kretao iz pravca Nikšića ostvario je kontakt sa kamenom kosinom pored puta, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila. Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor U nesreći je povređeno 17 putnika