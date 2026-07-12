(Foto) Poginula jedna osoba, povređeno 16 u prevrtanju minibusa na putu Lipci–Grahovo

Newsmax Balkans pre 11 minuta
(Foto) Poginula jedna osoba, povređeno 16 u prevrtanju minibusa na putu Lipci–Grahovo

Jedna osoba je nastradala, a 16 je povređeno na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, potvrđeno je za Newsmax Balkans iz Uprave policije Crne Gore.

U mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, doko 13.10 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Kako se navodi iz Uprave policije, minibus koji se kretao iz pravca Nikšića ostvario je kontakt sa kamenom kosinom pored puta, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila. Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor Foto: Služba zaštite i spašavanja Kotor U nesreći je povređeno 17 putnika
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

MUP Crne Gore: Saobraćajna nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

MUP Crne Gore: Saobraćajna nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

Newsmax Balkans pre 11 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 16 povređenih

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 16 povređenih

Insajder pre 1 sat
MUP Crne Gore: Preliminarne informacije ukazuju da je nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

MUP Crne Gore: Preliminarne informacije ukazuju da je nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

N1 Info pre 1 sat
Kombi sleteo sa puta Kotor-Nikšić – jedna osoba poginula, 17 povređenih

Kombi sleteo sa puta Kotor-Nikšić – jedna osoba poginula, 17 povređenih

RTS pre 36 minuta
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

RTV pre 1 sat
Crnogorska policija otkrila uzrok nesreće na putu Kotor-Nikšić, u kojoj je jedna osoba poginula, a 17 povređeno

Crnogorska policija otkrila uzrok nesreće na putu Kotor-Nikšić, u kojoj je jedna osoba poginula, a 17 povređeno

Nova pre 1 sat
U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

U udesu kombija na putu Kotor-Nikšić jedna osoba poginula, 17 povređeno

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNikšićHerceg NoviKotor

Regioni, najnovije vesti »

Tema jutra o formiranju novog Saveta REM-a

Tema jutra o formiranju novog Saveta REM-a

N1 Info pre 11 minuta
(Foto) Poginula jedna osoba, povređeno 16 u prevrtanju minibusa na putu Lipci–Grahovo

(Foto) Poginula jedna osoba, povređeno 16 u prevrtanju minibusa na putu Lipci–Grahovo

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Vranjanci i Pahomije: Novac i kiša ne idu zajedno

Vranjanci i Pahomije: Novac i kiša ne idu zajedno

Jug press pre 11 minuta
Knić prolazi kroz najznačajniju ekološku infrastrukturnu promenu u poslednjih nekoliko decenija

Knić prolazi kroz najznačajniju ekološku infrastrukturnu promenu u poslednjih nekoliko decenija

RTK pre 11 minuta
MUP Crne Gore: Saobraćajna nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

MUP Crne Gore: Saobraćajna nesreća u Lipcima izazvana premorom i pospanošću vozača

Newsmax Balkans pre 11 minuta