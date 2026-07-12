(Foto) Pucnjava na uličnom festivalu u Torontu: Dve osobe poginule, više ranjenih

Dve osobe su poginule, a više ih je ranjeno u pucnjavi na uličnom festivalu u Torontu, saopštila je lokalna policija.

U saopštenju se navodi da su dva strelca razmenjivala vatru na događaju Salsa na Sent Kleru, prenose mediji. Pucnjava je počela nedugo posle 20 časova po lokalnom vremenu na festivalu Salsa u kvartu Sent Kler na uglu avenija Vest i Arlington. Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Medicinske ekipe su i dalje na licu mesta i pružaju pomoć ranjenima, a policija je