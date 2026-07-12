(Foto) Pucnjava na uličnom festivalu u Torontu: Dve osobe poginule, više ranjenih

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
(Foto) Pucnjava na uličnom festivalu u Torontu: Dve osobe poginule, više ranjenih

Dve osobe su poginule, a više ih je ranjeno u pucnjavi na uličnom festivalu u Torontu, saopštila je lokalna policija.

U saopštenju se navodi da su dva strelca razmenjivala vatru na događaju Salsa na Sent Kleru, prenose mediji. Pucnjava je počela nedugo posle 20 časova po lokalnom vremenu na festivalu Salsa u kvartu Sent Kler na uglu avenija Vest i Arlington. Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Keito Newman Medicinske ekipe su i dalje na licu mesta i pružaju pomoć ranjenima, a policija je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

Nova pre 47 minuta
Bilans razornog zemljotresa u Venecueli: Poginule 4.333 osobe, hiljade i dalje bez doma

Bilans razornog zemljotresa u Venecueli: Poginule 4.333 osobe, hiljade i dalje bez doma

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao; Predsednik Nacionalne skupštine Rodrigez: Ruševine se uklanjaju sporo…

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao; Predsednik Nacionalne skupštine Rodrigez: Ruševine se uklanjaju sporo zbog mogućih preživelih

Insajder pre 2 sata
Pucnjava na muzičkom festivalu gde je bilo 13.000 ljudi! Ima mrtvih i ranjenih! Opsadno stanje u Torontu, bilo je veoma…

Pucnjava na muzičkom festivalu gde je bilo 13.000 ljudi! Ima mrtvih i ranjenih! Opsadno stanje u Torontu, bilo je veoma haotično! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Krvoproliće na festivalu u Torontu: Pucnjava među 13.000 ljudi; Ima mrtvih VIDEO

Krvoproliće na festivalu u Torontu: Pucnjava među 13.000 ljudi; Ima mrtvih VIDEO

B92 pre 1 sat
Pucnjava na festivalu, ima mrtvih i ranjenih: Drama na skupu sa 13.000 ljudi, policija na nogama (foto/video)

Pucnjava na festivalu, ima mrtvih i ranjenih: Drama na skupu sa 13.000 ljudi, policija na nogama (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata
(Foto) Pucnjava na festivalu u Torontu Dve osobe razmenjivale vatru, ima poginulih, više osoba ranjeno

(Foto) Pucnjava na festivalu u Torontu Dve osobe razmenjivale vatru, ima poginulih, više osoba ranjeno

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TorontoTanjugPress

Svet, najnovije vesti »

Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza

Vojni sukob SAD i Irana: Razmena udara i blokada Ormuza

Naslovi.ai pre 12 minuta
Direktor Odeljenja za evropske poslove MSP Rusije: Moskva otvorena za dijalog sa NATO pod jednim uslovom

Direktor Odeljenja za evropske poslove MSP Rusije: Moskva otvorena za dijalog sa NATO pod jednim uslovom

Insajder pre 31 minuta
„U zatvor sa lisicama na rukama, nikakvo pomirenje sa Fidesom“: Mađari koji su se zbog politike režima Orbana prinudno iselili…

„U zatvor sa lisicama na rukama, nikakvo pomirenje sa Fidesom“: Mađari koji su se zbog politike režima Orbana prinudno iselili u inostranstvo zagovornici radikalnih mera

Danas pre 27 minuta
Izraelske snage izvele nove upade na jugu Sirije, postavljeni privremeni kontrolni punktovi

Izraelske snage izvele nove upade na jugu Sirije, postavljeni privremeni kontrolni punktovi

RTV Novi Pazar pre 31 minuta
Dete ranjeno u napadu! Presretnuti iranski projektili u Kataru, ima povređenih: Sirene odjekivale u Bahreinu, stanovnici…

Dete ranjeno u napadu! Presretnuti iranski projektili u Kataru, ima povređenih: Sirene odjekivale u Bahreinu, stanovnici dobili hitno upozorenje

Blic pre 32 minuta