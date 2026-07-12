(Foto) Vučić iz Loznice: Pred građanima odlučujući izbori i odluka - hoće li Srbija u budućnost ili prošlost

Newsmax Balkans pre 7 sati
(Foto) Vučić iz Loznice: Pred građanima odlučujući izbori i odluka - hoće li Srbija u budućnost ili prošlost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Jadranskoj Lešnici kod Loznice da su pred građanima verovatno odlučujući izbori.

"Hoće li Srbija u budućnost, hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred, ili da se vraća u prošlost, da se vraća u sukobe i građanske ratove? Na vama je, ta odluka će biti ključna, a moraće da bude doneta u narednih nekoliko meseci, veoma brzo. I zato vas molim da date sve od sebe, da članovima svojih porodica, prijateljima, da sa svima razgovarate", rekao je Vučić obraćajući okupljenima. On je rekao i da ne treba koristiti teške reči već argumente. "Nećemo da se
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