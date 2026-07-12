Kombi sleteo sa puta kod Lipaca na deonici Kotor–Nikšić: više osoba povređeno

Više osoba povređeno je u udesu koji se dogodio na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci, prenosi RTCG pozivajući se na navode iz policije.

Za sada se ne zna koliko je tačno osoba povređeno niti koji je stepen povreda. Iz policije su naveli da je do nezgode došlo kada je kombi sleteo sa puta, a udes je prijavljen u 13.40 časova. Očevici kažu da su među povređenima žena i dete, prenosi RTCG. Povređeni su vozilom Hitne pomoći prebačeni u najbližu bolnicu. Policija je na licu mesta, a saobraćaj je u prekidu, dok je uviđaj u toku.