Premijerka Ukrajine potvrdila da podnosi ostavku: Ko su mogući kandidati za novog predsednika vlade

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku na mesto premijerke Ukrajine nakon što je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade.

Sviridenko je izjavila da je sa Zelenskim razgovarala o izazovima sa kojima se Ukrajina suočava, kao i o promenama koje su potrebne radi efikasnijeg rada vlade i unapređenja odnosa sa međunarodnim partnerima, ističući da je spremna da i u budućnosti nastavi da služi Ukrajini kako bi se ojačao položaj te zemlje. I discussed with the President the challenges facing our country, the changes needed to strengthen the Government’s work, and our relations with