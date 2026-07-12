Argentina je u polufinalu Mundijala - epska glupost Emboloa, Mesi pisao istoriju, golčina Alvareza za TV špice

Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku pošto su u četvrtfinalnoj utakmici savladali Švajcarsku sa 3:1 nakon produžetaka.

A nije slutilo da će doći do dodatnih 30 minuta. Silovito je tim iz Južne Amerike krenuo, propustili su par dobrih prilika u prvih devet mintua da bi u 10. Aleksis Mekalister sjajnim udarcem glavom asistenciju LIonela Mesija sproveo u gol za 1:0. To je ujedno bila 10. asistencija Mesijeva u karijeri na Mundijalima, čime je postao prvi fudbaler sa dvocifrenim brojem pasova za gol. Izgledalo je kao da će tada Švajcarska morati da napadne a Argentina čekati svoje