Arsenijević: Ljudi koji su me napali rade prljave poslove za državu, živimo u svinjcu predugo

Nova pre 47 minuta
Arsenijević: Ljudi koji su me napali rade prljave poslove za državu, živimo u svinjcu predugo

Pisac i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević koji je juče pretučen u centru Beograda rekao je za Novu da ga ne iznenađuje to što nema reakcija nadležnih, jer kako je naveo, "živimo u svinjcu jako dugo". Za napadače je rekao da je reč o mladim ljudima, koji su instrumentalizovani od države.

U programu TV Nova, Arsenijević je naveo da je dobro, koliko može da bude u ovom trenutku, te da je nakon napada dobio mnogo izraza podrške, što je na njega ostavilo snažan utisak, prenosi N1. Istakao je da ga izostanak rekacije nadležnih, nakon što je pretučen, ne iznenađuje. "Na to smo navikli, ne iznanđuje me ni činjenica da se to dogodilo, jer živimo u tom svinjcu jako dugo. Ako razvučemo to na realno trajanje, gotovo 40 godina rekao bih", istakao je. Govoreći
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