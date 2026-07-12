Martinez zablistao kad je najpotrebnije, sprečio izjednačenje

Fudbaleri Argentine i Švajcarske odmeriće snage u Kanzas Sitiju u poslednjoj utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pobednik će na megdan Engleskoj, koja je posle preokreta i kontroverze sa 2:1 savladala Norvešku. Dešavanja sa "Erouheda" možete da pratite u blogu uživo na Nova.rs! Uspeo je Embolo da dođe do jedne lopte pred golom Argentine ali je Martinez uspeo da izađe na vreme i spreči šut, ostalo je 1:0. Tri minuta pauze pa idemo dalje. Centaršut Mesija i skok Mekalistera, udarac glavom, lopta je završila tamo gde Kobel nije mogao da je dohvati - 1:0. Izblokiran je Mekalister