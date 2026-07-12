Sineru pravo bogatstvo - evo koliko je zaradio osvajanjem Vimbldona

Nova pre 1 sat
Sineru pravo bogatstvo - evo koliko je zaradio osvajanjem Vimbldona

Janik Siner je osvajanjem Vimbldona napravio još jedan veliki korak u potvrdi dominacije svetskim tenisom, ali i dobrano povećao bankovni saldo.

Siner je odbranom trofeja ostvario i značajnu finansijsku korist. Za osvajanje Vimbldona pripala mu je nagrada od 4.172.510 evra, dok je Zverev kao finalista zaradio 2.086.255 evra. Italijan je u finalu savladao Aleksandera Zvereva i odbranio titulu na londonskoj travi, čime je stigao do petog grend slem trofeja u karijeri. Triјumf na Vimbldonu doneo mu je ne samo novi pehar već i dodatno učvršćivanje prve pozicije na ATP listi. Siner je sačuvao 2.000 bodova
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Siner: Zverev će jednog dana osvojiti Vimbldon, moraćemo da ga se čuvamo

Siner: Zverev će jednog dana osvojiti Vimbldon, moraćemo da ga se čuvamo

Kurir pre 2 sata
Siner oborio rekord i ušao u elitu! Ovo su pre njega uspela samo još trojica tenisera!

Siner oborio rekord i ušao u elitu! Ovo su pre njega uspela samo još trojica tenisera!

Večernje novosti pre 2 sata
Zverev: "Samo trojica mogu da izazovu Sinera"

Zverev: "Samo trojica mogu da izazovu Sinera"

B92 pre 1 sat
Hit reči Zvereva posle poraza od Sinera u finalu Vimbldona: "Ne volim te više..."

Hit reči Zvereva posle poraza od Sinera u finalu Vimbldona: "Ne volim te više..."

Telegraf pre 1 sat
Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton, Britanci mu ovo neće oprostiti

Siner ništa nije naučio od Đokovića: Obrukao se pred Kejt Midlton, Britanci mu ovo neće oprostiti

Mondo pre 2 sata
Siner posle pobede na Vimbldonu poslao poruku rivalu: "Sada moram da se pazim..." Zverev odgovorio: "Janiče, ne volim te više"…

Siner posle pobede na Vimbldonu poslao poruku rivalu: "Sada moram da se pazim..." Zverev odgovorio: "Janiče, ne volim te više"

Dnevnik pre 3 sata
Siner biranim rečima o Zverevu: "Jednoga dana..."

Siner biranim rečima o Zverevu: "Jednoga dana..."

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisVimbldonATPATP listaGrend slemJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Gari Kasparov se podsmevao FIFA zbog utakmice Engleska – Norveška

Gari Kasparov se podsmevao FIFA zbog utakmice Engleska – Norveška

Danas pre 1 sat
Jokić dobija pomoć iz evrolie: Francuski reprezentativac novi košarkaš Denvera

Jokić dobija pomoć iz evrolie: Francuski reprezentativac novi košarkaš Denvera

Kurir pre 38 minuta
Poraz Crvene zvezde od Zenita u prijateljskoj utakmici

Poraz Crvene zvezde od Zenita u prijateljskoj utakmici

Danas pre 1 sat
Udes na putu Kotor-Nikšić: Stradala devojka, 16 povređeno, putnici su državljani Srbije

Udes na putu Kotor-Nikšić: Stradala devojka, 16 povređeno, putnici su državljani Srbije

Danas pre 1 sat
Legenda sela na klupu: Forlan novi selektor Urugvaja

Legenda sela na klupu: Forlan novi selektor Urugvaja

Kurir pre 28 minuta