Sineru pravo bogatstvo - evo koliko je zaradio osvajanjem Vimbldona

Janik Siner je osvajanjem Vimbldona napravio još jedan veliki korak u potvrdi dominacije svetskim tenisom, ali i dobrano povećao bankovni saldo.

Siner je odbranom trofeja ostvario i značajnu finansijsku korist. Za osvajanje Vimbldona pripala mu je nagrada od 4.172.510 evra, dok je Zverev kao finalista zaradio 2.086.255 evra. Italijan je u finalu savladao Aleksandera Zvereva i odbranio titulu na londonskoj travi, čime je stigao do petog grend slem trofeja u karijeri. Triјumf na Vimbldonu doneo mu je ne samo novi pehar već i dodatno učvršćivanje prve pozicije na ATP listi. Siner je sačuvao 2.000 bodova