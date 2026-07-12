Skandalozno saopštenje FIFA nakon utakmice Engleska - Norveška: "Verujte našem senzonu, ne vašim očima"

Utkamica između Engleske i Norveške (2:1) u četvrtfinalu Svetskog prvenstva ostaće upamćena po jednoj od najvećih kontroverzi u istoriji Mundijala, a tim povodom oglasila se i FIFA.

U toku je bila sudijska nadoknada prvog poluvremena kada je Eliot Anderson došao do lopte na sredini terena, uposlio Entonija Gordona koji je potom asistirao Džudu Belingemu za izjednačenje. Lepa akcija Engleza donela je poravnanje, ali je ubrzo postalo jasno da je gol trebalo da bude poništen. Naime, Englezi su do lopte došli nakon što je Orjan Niland, golman Norvešek, ispucao nakon gol-auta, ona letela ka polovini Engleske, i čini se da bi završila duboko u polju