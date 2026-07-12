"Stigli smo do polufinala, a nismo još odigrali najbolji fudbal"

Nova pre 1 sat
"Stigli smo do polufinala, a nismo još odigrali najbolji fudbal"

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Norvešku 2:1, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Kapiten reprezentacije Engleske Hari Kejn rekao je da je njegov saigrač Džud Belingem promenio tok utakmice protiv Norveške i dodao da je ekipa stigla do polufinala Svetskog prvenstva, a da još nije odigrala svoj najbolji fudbal. "Bila je to prilično izjednačena utakmica kada su u pitanju posed lopte i šanse, ali kada imate nekoga poput Džuda (Belingema), ko može da promeni tok meča kao što je to ponovo učinio danas, to je ogroman faktor. Srce i želja ove ekipe
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