Anketa: Marin Le Pen u drugom krugu predsedničkih izbora pobeđuje svakoga

Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje ubedljivu prednost liderke desnice u svim izbornim scenarijima za 2027. godinu

Kandidatkinja desničarske partije Nacionalno okupljanje Marin Le Pen vodila bi u oba kruga predsedničkih izbora u Francuskoj zakazanih za 2027. godinu, pokazuje najnovija anketa agencije Elab. Rezultati ovog istraživanja, sprovedenog za BFMTV i list Tribin dimanš, potvrđuju da Le Pen ima ubedljivu prednost već za prvi krug izbora koji će se održati 18. aprila, gde bi za nju glasalo između 34 i 35,5 odsto registrovanih birača, što predstavlja rast od tri procentna