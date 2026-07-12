Engleska u polufinalu: pobeda nad Norveškom nakon produžetaka

Polufinale već obezbedili Francuska i Španija

Engleska se plasirala u polufinale Svetskog prvenstva nakon pobede nad Norveškom rezultatom 2:1 nakon produžetaka. U uzbudljivom četvrtfinalnom duelu u Majamiju, Englezi su uspeli da naprave preokret i izbore mesto u samoj završnici turnira. Norvežani su poveli golom Andreasa Šelderupa u 36. minutu, čime su iznenadili favorizovanog rivala. Međutim, Engleska je uzvratila u nadoknadi prvog poluvremena kada je Džud Belingem izjednačio rezultat (45+2'). Nakon tvrde