Belingem čuva san, Engleska je u polufinalu Mundijala

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Belingem čuva san, Engleska je u polufinalu Mundijala

Engleska pobedila Norvešku u četvrtfinalu Svetskog prvenstva posle produžetaka 2:1. Norveška povela, ali je Džud Belingem postigao dva za proekret i trijumf Engleza. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

REUTERS/Mike Segar Sačuvao je snove Englezima - Džud Belingem Norveški vojnici su veslali na palubama brodova, dajući podršku fudbalskoj reprezentaciji, a pripadnici engleskih oružanih snaga odgovorili su im pevanjem nezvanične himne nacionalnog tima 'Wonderwall' grupe Oasis. Bila je to simpatična uvertira pred četvrtfinalnu utakmicu Svetskog prvenstva u kojoj je vođena velika bitka i pobeda Engleske 2:1 posle produžetaka (1:1) po vrućini i vlagi u Majamiju.
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