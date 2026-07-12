Engleska pobedila Norvešku u četvrtfinalu Svetskog prvenstva posle produžetaka 2:1. Norveška povela, ali je Džud Belingem postigao dva za proekret i trijumf Engleza. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

REUTERS/Mike Segar Sačuvao je snove Englezima - Džud Belingem Norveški vojnici su veslali na palubama brodova, dajući podršku fudbalskoj reprezentaciji, a pripadnici engleskih oružanih snaga odgovorili su im pevanjem nezvanične himne nacionalnog tima 'Wonderwall' grupe Oasis. Bila je to simpatična uvertira pred četvrtfinalnu utakmicu Svetskog prvenstva u kojoj je vođena velika bitka i pobeda Engleske 2:1 posle produžetaka (1:1) po vrućini i vlagi u Majamiju.