Na današnji dan: Umro Erazmo Roterdamski, rođeni Neruda i Modiljani

Radio 021 pre 4 sati  |  Beta
Na današnji dan: Umro Erazmo Roterdamski, rođeni Neruda i Modiljani

Ovo je pregled najbitnijih dešavanja kroz istoriju na današnji dan, 12. jul, u svetu i kod nas. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

1191 - Engleski kralj Ričard lavljeg srca zauzeo je u Trećem krstaškom ratu grad Akru. 1536 - Umro je holandski humanista, filozof i filolog Erazmo Roterdamski, kritičar papske države i zloupotreba crkve. Svoje poglede na duhovne, crkvene i društvene prilike izneo je u satiričnom delu "Pohvala ludosti", a njegov spis "De ratione studii" prvi je sistematski program humanističkog školskog obrazovanja. 1543 - Engleski kralj Henri VIII oženio se šesti, poslednji put,
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