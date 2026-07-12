Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju, ali nisu uspele da se plasiraju na završni turnir Lige nacija

Odbojkašice Srbije pobedile su danas u Beogradu selekciju Holandije sa 3:0 (25:23, 25:19, 25:15), u četvrtoj utakmici treće sedmice Lige nacija. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Srbija je preliminarnu rundu završila sa pet pobeda i sedam poraza i nije uspela da izbori plasman na završni turnir Lige nacija. Holandija je sedma sa skorom 7/5. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Aleksandra Uzelac sa 17 poena, a pratile su je Anja Zubić sa 12 i Nina Čajić sa 10 poena. Kod Holandije bolja od ostalih bila je Nikol Van De Vose sa 15 poena. Završni turnir Lige Nacija igra se u Makauu od 22. do 26. jula.