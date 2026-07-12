Pred Novosađanima nešto tmurniji, ali i dalje topao dan

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Pred Novosađanima nešto tmurniji, ali i dalje topao dan

Danas će u Novom Sadu biti promenljivo oblačno i toplo. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Minimalna temperatura biće 18, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

RTV pre 7 minuta
Promenljivo vreme u Srbiji: Pljuskovi tokom vikenda, od utorka ponovo toplije

Promenljivo vreme u Srbiji: Pljuskovi tokom vikenda, od utorka ponovo toplije

Newsmax Balkans pre 22 minuta
RHMZ se upravo oglasio hitnim upozorenjem na nevreme! Oprez zbog jakih pljuskova, padaće i grad, u Beogradu već grmi i pljušti…

RHMZ se upravo oglasio hitnim upozorenjem na nevreme! Oprez zbog jakih pljuskova, padaće i grad, u Beogradu već grmi i pljušti

Blic pre 12 minuta
Hitno upozorenje RHMZ od ranog jutra: Jako nevreme s grmljavinom i gradom u ovom kraju Srbije, neće zaobići ni Beograd

Hitno upozorenje RHMZ od ranog jutra: Jako nevreme s grmljavinom i gradom u ovom kraju Srbije, neće zaobići ni Beograd

Nova pre 17 minuta
Hitno upozorenje RHMZ: Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

Hitno upozorenje RHMZ: Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

Euronews pre 7 minuta
Hitno upozorenje za Beograd! RHMZ: Intenzivni pljuskovi s grmljavinom, evo gde će još pasti

Hitno upozorenje za Beograd! RHMZ: Intenzivni pljuskovi s grmljavinom, evo gde će još pasti

Telegraf pre 7 minuta
(Mape) Nebo iznad Srbije se otvara, pa kreće pakao! Prvo će nas slomiti nepogode, a od ovog datuma stiže toplotni talas zbog…

(Mape) Nebo iznad Srbije se otvara, pa kreće pakao! Prvo će nas slomiti nepogode, a od ovog datuma stiže toplotni talas zbog kojeg ćemo prokuvati!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

Intenzivni pljuskovi s grmljavinom u Beogradu, na severu Šumadije i jugu Banata

RTV pre 7 minuta
Američka revolucija

Američka revolucija

Danas pre 22 minuta
NEDELJA Nezavisni članovi REM-a ušli u Savet i odlučili da se bore: „Očekujemo minimum konstruktivnosti sa druge strane…

NEDELJA Nezavisni članovi REM-a ušli u Savet i odlučili da se bore: „Očekujemo minimum konstruktivnosti sa druge strane, ostavku uvek možemo dati“

Danas pre 22 minuta
Promenljivo vreme u Srbiji: Pljuskovi tokom vikenda, od utorka ponovo toplije

Promenljivo vreme u Srbiji: Pljuskovi tokom vikenda, od utorka ponovo toplije

Newsmax Balkans pre 22 minuta
Kamere koje opominju građane: Kragujevac uvodi glasovne komande za sprečavanje divljih deponija

Kamere koje opominju građane: Kragujevac uvodi glasovne komande za sprečavanje divljih deponija

Newsmax Balkans pre 12 minuta