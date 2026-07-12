Pred Novosađanima nešto tmurniji, ali i dalje topao dan

Danas će u Novom Sadu biti promenljivo oblačno i toplo. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Minimalna temperatura biće 18, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolja i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.