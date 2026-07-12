Šabić: Defetisti nikada ništa nisu uradili, ako ne uspemo ostavka je uvek rešenje

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Šabić: Defetisti nikada ništa nisu uradili, ako ne uspemo ostavka je uvek rešenje

Budući član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) advokat Rodoljub Šabić odbacio je danas kritike zbog odluke četvoro nezavisnih kandidata da preuzmu mandate u tom telu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On je ocenio da ih istovremeno napadaju i vlast i deo opozicije. Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su da su, nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a. Šabić je kazao da je cilj bio da se pokaže da nisu oni odgovorni za višegodišnju blokadu REM-a, već vlast, te poručio da će, ukoliko ne bude moguće sprečiti nezakonitosti - ponovo
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