Udruženje Krokodil: Ko je sledeća meta nasilja posle Vladimira Arsenijevića?

Radio 021 pre 40 minuta  |  Beta
Udruženje Krokodil: Ko je sledeća meta nasilja posle Vladimira Arsenijevića?

Upravni odbor Udruženja Krokodil zatražio je da svi relevantni društveni i politički akteri nedvosmisleno osude napad na njegovog predsednika Vladimira Arsenijevića. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ovo udruženje zahteva da nadležni organi pronađu izvršioce i sprovedu istragu o nalogodavcima i podstrekačima, kao i da se Arsenijeviću osigura fizička bezbednost. Ovo udruženje zahteva "nedvosmisleno priznanje genocida u Srebrenici od strane najviših državnih zvaničnika i konačni raskid s praksom negiranja, relativizacije i veličanja ratnih zločinaca, jer su napadi njihova direktna posledica". Kako je opisalo, književnik Arsenijević je pretučen ispod Brankovog
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