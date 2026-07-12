Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

RTS pre 3 sata
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

Predsednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Horhe Rodrigez saopštio je da je broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu 24. juna porastao na 4.333, a povređeno je 16.740 ljudi.

Horhe Rodrigez je naveo da među stradalima još nije identifikovano 315 osoba, dok je iz ruševina spaseno 6.462 ljudi, a oko 17.000 stanovnika ostalo je bez domova. Rodrigez je istakao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. "Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mesta gde situacija ostaje neizvesna, gde aktivno tragamo za preživelima", rekao je on na poslednjoj konferenciji za novinare. Rodrigez je najavio da će vršilac dužnosti
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