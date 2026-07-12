Glamur na centralnom terenu: Da li su holivudske zvezde i britansko plemstvo uspeli da zasene rekete u borbi za Vimbldon

Dok su prvi reket sveta Janik Siner i aktuelni šampion Rolan Garosa Aleksandar Zverev vodili bespoštednu bitku na travi Sveengleskog kluba, pažnja svetskih medija podjednako je bila usmerena ka VIP ložama, gde su se okupila najveća imena filma, mode i „plave krvi".

Finalni meč muškog singla na Vimbldonu uvek je bio više od sportskog događaja; to je vrhunac britanske društvene sezone i najprestižnija modni pista na otvorenom. Dok se na terenu odvijao epski revanš – svetskog broja jedan Janika Sinera, koji je odbranio titulu osvojenu prošle godine, i trećeg reketa sveta Aleksandra Zvereva – tribine Centralnog terena blistale su od zvezdanog sjaja. Kraljevska loža i pokroviteljka Kejt Midlton Najveću pažnju, kao i uvek, privukla