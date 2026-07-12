Stanković: Moramo bolje da završavamo akcije i da ne budemo uspavani

RTS pre 3 sata
Stanković: Moramo bolje da završavamo akcije i da ne budemo uspavani

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Zenita (3:1) u generalnoj probi za start nove sezone da je njegova ekipa izgubila utakmicu na tehničke stvari.

Crveno-beli su poraženi u Sankt Peterburgu, što im je jedini poraz tokom priprema uz dva remija i pobedu. "Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari, postavljanja, markiranja, poziciju tela, mislim da je sve to moglo da se izbegne. Primiti gol sa penala, posle sa oko 30 metara, malo smo bili uspavani, primili i treći gol na ono što smo radili. Čim je neko okrenut licem ka golu moraš da trčiš nazad, da skraćuješ dubinu, ali to su stvari koje ćemo analizirati između
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