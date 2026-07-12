U Beogradu uhapšen V. V. za kojim je crnogorska policija tragala godinama, sumnja se da je pripadnik kriminalne grupe

U ugostiteljskom objektu u Beogradu uhapšen je V. V. (1975), državljanin Crne Gore i Srbije, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica. Crnogorski mediji pišu da je uhapšen Beranac Vuk Vulević, za kojim je crnogorska policija godinama tragala zbog sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera. Vulević se dovodi u vezu i sa ubistvom urednika "Dana" Duška Jovanovića.

Za V. V. je raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore, saopštio je MUP Srbije. Takođe, za njim je raspisana i poternica Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, zbog krivičnih dela za koja ga tereti crnogorsko pravosuđe, stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela