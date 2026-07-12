Vučić: Isplata pomoći građanima do polovine septembra; izdvojićemo više novca za lokalne puteve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je okolini Loznice. Obišao je domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici i najavio da očekuje da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i do 10. septembra. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra. "To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica, i to sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo i da