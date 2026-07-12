Zalazje, obeležana godišnjica stradanja srpskih civila i vojnika

U selu Zalazje u opštini Srebrenica obeležene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u ovom i selu Sase, kao i u bratunačkim selima Biljača i Zagoni.

U Zalazju se sećaju i 22 srpska borca koja su zarobljena na Petrovdan pre 34 godine, a potom ubijena, prenela je RTRS. Muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, upale su 12. jula 1992. godine, na Petrovdan, u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini i ubile 69 Srba. Zarobljeno je dvadeset dvoje Srba, od kojih deset nije pronađeno, a gubi im se trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Predsednik Saveza Srba iz regiona