Zašto je Holand zamenjen u najvažnijim trenucima - iscrpljenost, povreda ili nešto treće

Selektor Norveške Stole Solbaken iznenadio je javnost kada je u drugom produžetku četvrtfinalnog duela Svetskog prvenstva protiv Engleske iz igre izveo Erlinga Holanda, iako je njegov tim u tom trenutku gubio 2:1.

Odluka da najbolji strelac Norveške napusti teren pre poslednjeg sudijskog zvižduka izazvala je brojne spekulacije o mogućoj povredi napadača Mančester sitija, koji je do tog meča postigao sedam golova na turniru i bio jedan od najboljih igrača Mundijala. Međutim, Solbaken je posle utakmice objasnio da razlog nije bila povreda, već potpuna iscrpljenost. "Erling je bio potpuno iscrpljen. Dao je sve što je imao i više nije mogao da pomogne ekipi na način na koji smo