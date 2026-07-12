Airton Sena zvanično proglašen za heroja Brazila

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Airton Sena zvanično proglašen za heroja Brazila

BRAZILIJA - Trostruki svetski šampion Formule 1 Airton Sena zvanično je proglašen za Heroja otadžbine Brazila, nakon što je predsednik Luiz Inasio Lula da Silva potpisao zakon kojim se njegovo ime upisuje u Knjigu heroja i heroina domovine.

Sena, jedan od najvećih vozača u istoriji automobilizma, dobio je ovo priznanje zakonom broj 15.447/2026, kojim se njegovo ime trajno upisuje u spomen-knjigu koja se čuva u Panteonu otadžbine u Braziliji, prenosi portal Globo. Rođen u Sao Paulu, Sena je osvojio tri titule svetskog prvaka Formule 1 - 1988, 1990. i 1991. godine, i ostvario 41 pobedu u trkama za Veliku nagradu. Poginuo je 1. maja 1994. godine, sa 34 godine, nakon teške nesreće tokom Velike nagrade San
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