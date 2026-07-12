Obeležavanje godišnjice zločina nad Srbima u Zalazju

BANJALUKA - Muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upale su 12. jula 1992. godine, na Petrovdan, u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini i ubile 69 meštana.

Zarobljeno je 22 Srba, od kojih deset nije pronađeno, gubi im se trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Nastavljajući etničko čišćenje Srba započeto u aprilu 1992. godine, pripadnici muslimanskih snaga, lojalni vladi u Sarajevu, napali su selo Zalazje, kao i Sase i Kunjerac i opustošili ih. Napad je počeo u ranim jutarnjim časovima dok su meštani proslavljali krsnu slavu Petrovdan. Na Zalazju je streljana i medicinska sestra Radivojka Rada