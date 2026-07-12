Poginula osoba i svi povređeni u nesreći na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije

RTV pre 1 sat  |  RTS
Poginula osoba i svi povređeni u nesreći na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije

KOTOR - Svi putnici iz kombija koji je učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić bili su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je danas direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković u Risnu Dino Panjako.

On je istakao da je stanje povređenih u današnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno i naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu, prenosi RTCG. "Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", rekao je Panjako. Jedan
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