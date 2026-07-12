Stamenkovski: Sledeće sedmice uvodimo uslugu inkluzivnog pratioca

RTV pre 55 minuta  |  Tanjug
Stamenkovski: Sledeće sedmice uvodimo uslugu inkluzivnog pratioca

BEOGRAD - Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će od 1. oktobra početi primena Zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, a da će već naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja.

"Novi zakon predstavlja istorijski korak u oblasti socijalne zaštite, ali on nažalost nema retroaktivno svojstvo. Ovaj zakon ne može unazad ispravljati nepravde koje su postojale, ali će eliminisati buduće. Zakon po prvi put uvodi prava roditelja, do sada smo govorili o pravima njihove dece. Važno je da preciziramo da nema uslova, bez obzira na to koliko se roditelj starao o detetu, neće postojati uslovi. Dakle, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije
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