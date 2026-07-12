UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.600 dan. Tri osobe povređene su u napadu ruskih dronova na Harkov, dok je tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-crnomorski kanal.

Broj ranjenih u masovnom ruskom noćnom napadu na Kijev porastao je na 12, uključujući dvoje dece, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Žrtava je bilo i u ruskim udarima na Odesku oblast, na Sumi, Slavjansk, Herson, Zaporožje, Harkov. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Moskva lansirala više od 120 dronova i 12 raketa, od kojih je polovina bila balistička. "Naši branioci su uspeli da obore većinu ciljeva, ali ne i balističke", priznao je Zelenski.