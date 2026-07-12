UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

RTV pre 18 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.600 dan. Tri osobe povređene su u napadu ruskih dronova na Harkov, dok je tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-crnomorski kanal.

Broj ranjenih u masovnom ruskom noćnom napadu na Kijev porastao je na 12, uključujući dvoje dece, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Žrtava je bilo i u ruskim udarima na Odesku oblast, na Sumi, Slavjansk, Herson, Zaporožje, Harkov. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Moskva lansirala više od 120 dronova i 12 raketa, od kojih je polovina bila balistička. "Naši branioci su uspeli da obore većinu ciljeva, ali ne i balističke", priznao je Zelenski.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Uživo: Rat u Ukrajini - Ruski dronovi pogodili dva okruga Harkova: Tri osobe povređene, oštećeno više od 20 zgrada

Uživo: Rat u Ukrajini - Ruski dronovi pogodili dva okruga Harkova: Tri osobe povređene, oštećeno više od 20 zgrada

Euronews pre 7 minuta
Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

RTS pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVitalij KličkoKijevHarkovHersonVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

CENTCOM: SAD izvele treću rundu napada na Iran, pogođeno 140 ciljeva

Insajder pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj…

UKRAJINSKA KRIZA: Troje ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov; Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

RTV pre 18 minuta
Žene u Evropi zarađuju manje, ali ih u penziji čeka još veći jaz: Evo gde je razlika najveća

Žene u Evropi zarađuju manje, ali ih u penziji čeka još veći jaz: Evo gde je razlika najveća

Euronews pre 23 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva; Teheran uzvratio u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu

RTV pre 23 minuta
„Put ka iskupljenju“: Politički analitičar o kriminalcima sa fronta koji su promenili način na koji Putin promoviše rat

„Put ka iskupljenju“: Politički analitičar o kriminalcima sa fronta koji su promenili način na koji Putin promoviše rat

Danas pre 23 minuta