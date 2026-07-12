Vremeplov: Rođena srpska slikarka i pesnikinja Mina Karadžić

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Rođena srpska slikarka i pesnikinja Mina Karadžić

NOVI SAD - Na današnji dan 1828. godine rođena je srpska slikarka i pesnikinja Mina Karadžić, kćerka Vuka Karadžića i supruga Alekse Vukomanovića, prvog profesora književnosti na Liceju u Beogradu. Među njenih pedesetak sačuvanih slika, mahom portreta, ističu se "Autoportret", "Crnogorac sa kapom", "Mladi Crnogorac", "Devojka sa vinovom lozom". Prevodila je na nemački srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih je u Berlinu 1854. Štampala je uspomene na Branka Radičevića i ostavila zabeleške s

Danas je nedelja, 12. jul, 193. dan 2026. Do kraja godine ima 172 dana. 1536 - Umro je holandski humanista Erazmo Roterdamski, koji je znatno uticao na nemačku reformaciju, a u delima je satirično prikazivao svet, u prvom redu rimokatoličko sveštenstvo i papu. Reformu crkve zamišljao je kao reformu klera i crkvenih opština a ne kao dogmatsku reformu, zbog čega se nije složio sa Martinom Luterom. Dela: "Domaći razgovori", "Pohvala ludosti". 1543 - Engleski kralj
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