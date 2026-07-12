Preminuo američki senator Lindsey Graham, jedan od vodećih republikanskih pobornika Ukrajine

Slobodna Evropa pre 1 dan
Preminuo američki senator Lindsey Graham, jedan od vodećih republikanskih pobornika Ukrajine

Američki senator Lindsey Graham, jedan od najuticajnijih glasova Republikanske stranke u vanjskoj politici i među najsnažnijim pristalicama Ukrajine u Washingtonu, preminuo je 11. jula nakon "kraće i iznenadne bolesti", naveo je njegov kabinet.

Imao je 71 godinu. Uzrok smrti nije saopšten. U posljednjim godinama svoje karijere, Graham se istakao kao jedan od najjačih republikanskih zagovornika vojne podrške Ukrajini nakon opšte ruske invazije, dok je istovremeno ostao među najčvršćim pristalicama Izraela u Senatu i jedan od najglasnijih zagovornika strože politike prema Iranu u Washingtonu. Čvrsti saveznik Kijeva Tokom ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela u februaru 2022. godine, Graham je postao
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