Hitna pomoć u Beogradu: Troje mladih teško povređeno nožem, u dva odvojena događaja

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć u Beogradu: Troje mladih teško povređeno nožem, u dva odvojena događaja

Tri mlađe osobe zadobile su teške povrede ubadanjem nožem, u odvojenim događajima sinoć između 21.00 i 22.00 časa, sve tri su prebačene u Urgentni centar, rečeno je u beogradkoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Devojka i mladić povređeni su u Ruzveltovoj ulici, preko puta ulaza u podzemnu železničku stanicu. Jedan mladić je povređen nešto ranije na Paliluli, na Slanačkom putu. Beogradska Hitna pomoć je intervenisala i kod tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene. Ukupno je intervenisala noćas 98 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 23 puta na javnim mestima, po običaju, velikim delom usled alkolisanosti građana.
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