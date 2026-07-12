Jedna osoba poginula, 16 povređeno u udesu kod Kotora, moguci uzrok nesreće premor vozača

Dvadesetjednogodišnja devojka podlegla je povredama zadobijenim u udesu u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor Nikšić, dok je 16 osoba povređeno, a preliminarne informacije ukazuju da je do udesa došlo zbog premora i pospanosti vozača.

Povređene osobe su nakon udesa upućene u Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ u Risnu. Kako je saopšteno, desetogodišnje dete, nakon reanimacije, upućeno je u pratnji anesteziologa i anestetičara u Klinički centar Crne Gore, zbog teških povreda unutrašnjih organa. Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede. „Ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Pet pacijenata je