Krokodil: „Ko je sledeći posle Arsenijevića, jurišni odredi su produžena ruka političkih struktura“

Serbian News Media pre 1 sat
Krokodil: „Ko je sledeći posle Arsenijevića, jurišni odredi su produžena ruka političkih struktura“

Upravni odbor Udruženja Krokodil zatražio je da svi relevantni društveni i politički akteri nedvosmisleno osude napad na njegovog predsednika Vladimira Aresenijevića, da nadležni organi pronađu izvršioce i sprovedu istragu o nalogodavcima i podstrekačima, kao i da mu se osigura fizička bezbednost.

Ovo udruženje zahteva „nedvosmisleno priznanje genocida u Srebrenici od strane najviših državnih zvaničnika i konačni raskid s praksom negiranja, relativizacije i veličanja ratnih zločinaca, jer su napadi poput jutrošnjeg njihova direktna posledica“. Kako je opisalo, književnik Arsenijević je pretučen ispod Brankovog mosta u Beogradu: „Sačekala ga je grupa od dvadeset do trideset mladića koji su mu pretili, udarali ga i oskrnavili prostor na kome je trebalo da se
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