Policija u Jakovu zaustavila T. D., u vozilu pronađeni lisice, palice i nož

Pregledom vozila policija je pronašla dva para službenih lisica, jednu stop službenu tablicu „Stop policija“, dve teleskopske palice, jedan metalni nož, jedan biber sprej, dva šokera na baterije, jedan crni kačket sa oznakom „UKP“, kao i jedan antiradar. T. D. je zadržan u službenim prostorijama, a protiv tog lica biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonu o oružju i municiji.