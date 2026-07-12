Belingem: Sreća? Ne zna Tuhel kako je igrati protiv Norveške

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Belingem: Sreća? Ne zna Tuhel kako je igrati protiv Norveške

Reprezentacije Engleske je posle produžetaka savladala Norvešku (2:1) i izborila plasman u polufinale Svetskog prvenstva, ali je nakon meča došlo do zanimljivog neslaganja između selektora Tomasa Tuhela i jednog od najboljih igrača "Tri lava", Džuda Belingema.

Šta je rekao Tuhel? Posle utakmice, nemački stručnjak ocenio je da je njegova reprezentacija u pojedinim trenucima imala i dozu sreće, istakavši da je Engleska uspela da preživi težak meč i izbori prolaz među četiri najbolje selekcije. Vezista Real Madrida nije delio mišljenje svog selektora i smatra da je pobeda bila plod karaktera, a ne srećnih okolnosti. „Ne mislim da je to bila sreća. Možda Tuhel ne zna koliko je teško igrati protiv ekipe kakva je Norveška, sa
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