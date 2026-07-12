Šališ li se, Džud: Niland sjajno odbranio kod drugog gola!?

Junak prolaza Engleske u polufinale Svetskog prvenstva pokušao je da uteši tragičara.

I učinio je to Džud Belingem vrlo nevešto. Mogao je i na drugačiji način da iskaže poštovanje rivalu, a ne da kaže ovo: „Niland je napravio sjajnu odbranu kod drugog gola, ali sam utrčao na pravo mesto i evo nas…“ Belingemu za igru svaka čast. I protiv Norveške i ranije na šampionatu. Potpisao je prolaze protiv Meksika i sada u polufinale, ima već šest golova na kontu. Tuhel je uspeo da pronađe ulogu igraču koji je daleko od tog nivoa u Realu i u kraljevskom klubu