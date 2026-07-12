Šališ li se, Džud: Niland sjajno odbranio kod drugog gola!?

Sport klub pre 52 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Šališ li se, Džud: Niland sjajno odbranio kod drugog gola!?

Junak prolaza Engleske u polufinale Svetskog prvenstva pokušao je da uteši tragičara.

I učinio je to Džud Belingem vrlo nevešto. Mogao je i na drugačiji način da iskaže poštovanje rivalu, a ne da kaže ovo: „Niland je napravio sjajnu odbranu kod drugog gola, ali sam utrčao na pravo mesto i evo nas…“ Belingemu za igru svaka čast. I protiv Norveške i ranije na šampionatu. Potpisao je prolaze protiv Meksika i sada u polufinale, ima već šest golova na kontu. Tuhel je uspeo da pronađe ulogu igraču koji je daleko od tog nivoa u Realu i u kraljevskom klubu
Otvori na sportklub.rs

Pročitajte još

Selektor Norveške: Ponosan sam, ali mi je žao igrača zbog poraza

Selektor Norveške: Ponosan sam, ali mi je žao igrača zbog poraza

Radio sto plus pre 27 minuta
Oglasio se selektor Norveške posle eliminacije sa Mundijala: Pitali ga za sporni gol Engleske, a o njegovom odgovoru svi bruje!…

Oglasio se selektor Norveške posle eliminacije sa Mundijala: Pitali ga za sporni gol Engleske, a o njegovom odgovoru svi bruje!

Kurir pre 2 minuta
Hejn emotivnim rečima pričao o svom saigraču iz reprezentacije! Napadač Engleske oduševio celu naciju, ovim rečima je mnoge…

Hejn emotivnim rečima pričao o svom saigraču iz reprezentacije! Napadač Engleske oduševio celu naciju, ovim rečima je mnoge raspametio!

Kurir pre 22 minuta
UŽIVO: Meč broj 100! Argentinci poveli iz prve šanse

UŽIVO: Meč broj 100! Argentinci poveli iz prve šanse

Sport klub pre 17 minuta
Belingem "preveslao" Norvežane - Engleska kroz produžetke do polufinala!

Belingem "preveslao" Norvežane - Engleska kroz produžetke do polufinala!

B92 pre 52 minuta
Gol Belingema je neregularan? Hitno se oglasila FIFA! VIDEO

Gol Belingema je neregularan? Hitno se oglasila FIFA! VIDEO

B92 pre 7 minuta
Prenos, Argentina - Švajcarska: "Gaučosi" su ovo želeli (video)

Prenos, Argentina - Švajcarska: "Gaučosi" su ovo želeli (video)

Večernje novosti pre 17 minuta

Ključne reči

Svetsko prvenstvoMeksikoNorveška

Sport, najnovije vesti »

Selektor Norveške: Ponosan sam, ali mi je žao igrača zbog poraza

Selektor Norveške: Ponosan sam, ali mi je žao igrača zbog poraza

Radio sto plus pre 27 minuta
Oglasio se selektor Norveške posle eliminacije sa Mundijala: Pitali ga za sporni gol Engleske, a o njegovom odgovoru svi bruje!…

Oglasio se selektor Norveške posle eliminacije sa Mundijala: Pitali ga za sporni gol Engleske, a o njegovom odgovoru svi bruje!

Kurir pre 2 minuta
Šališ li se, Džud: Niland sjajno odbranio kod drugog gola!?

Šališ li se, Džud: Niland sjajno odbranio kod drugog gola!?

Sport klub pre 52 minuta
Prve reči Tuhela posle plasmana u polufinale Mundijala: Selektor Engleske ipak nije zadovoljan! Evo šta ga sada brine!

Prve reči Tuhela posle plasmana u polufinale Mundijala: Selektor Engleske ipak nije zadovoljan! Evo šta ga sada brine!

Kurir pre 47 minuta
Hejn emotivnim rečima pričao o svom saigraču iz reprezentacije! Napadač Engleske oduševio celu naciju, ovim rečima je mnoge…

Hejn emotivnim rečima pričao o svom saigraču iz reprezentacije! Napadač Engleske oduševio celu naciju, ovim rečima je mnoge raspametio!

Kurir pre 22 minuta