Tuhel: Imali smo sreće, moramo da igramo bolje

Reči selektora Engleske Tomasa Tuhela oslikavaju koliko je njegova ekipa bila blizu eliminacije od Norveške.

Igrom nije zadovoljan, ali prolazom mora da bude… „Otežali smo sebi život. Igrali smo neuredno i napravili mnogo tehničkih grešaka. Danas smo imali sreće“, rekao je Tuhel. Tuhel je odbacio mogućnost da je problem bio u karakteru ili mentalitetu njegovih igrača: „To nema nikakve veze s mentalitetom. Jednostavno, moramo da igramo bolje.“ Bonus video