UŽIVO: Meč broj 100! Argentinci poveli iz prve šanse

Argentina, ili Švajcarska – ko će biti poslednji učesnik Mondijala 2026. saznaćemo u nedelju ujutro.

Pratite sa nama duel južnoameričke i evropske reprezentacije. Bolji iz poslednjeg četvrtfinalnog meča igraće sa Engleskom. Tek se sležu utisci velikog duela Engleske i Norveške, a ljubitelje fudbala očekuje još jedna mondijalska poslastica – stoti mondijalski meč. Sve o Mondijalu čitajte na Sport klubu Bonus video SP uživo: Argentina - Švajcarska 03:31 Švajcarci nemoćni Prošlo je pola sata igre, Švajcarci nisu stvorili šansu... 03:24 Neverovatna statistika Mesija