Zverev: Već dugo sam treći čovek, ali daleko od Sinera i Alkaraza

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Saša Ozmo
Zverev: Već dugo sam treći čovek, ali daleko od Sinera i Alkaraza

Aleksander Zverev kaže da je vidljiv napredak u njegovoj igri i da se nada da će moći da pobeđuje Janika Sinera i Karlosa Alkaraza na najvećim turnirima.

Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! „Generalno, u poređenju s prošlom godinom, situacija je drugačija i bolja. Voleo bih da sam osvojio trofej, ali bio je bolji i zaslužio je pobedu. Siner je najbolji igrač na svetu. Samo dvojica-trojica mogu da ga izazovu, tu je i Novak… Svi radimo ka tom cilju. Mislim da sam mu danas bio izazov. Nisam uspeo, izgubio sam“, rekao je Zverev posle poraza u finalu Vimbldona od Sinera sa 6:7 (7-9), 7:6
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