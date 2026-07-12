Preminuo američki senator i ukrajinski lobista Lindzi Grejem: Nekoliko dana pre smrti posetio Kijev

Sputnik pre 5 sati
Preminuo američki senator i ukrajinski lobista Lindzi Grejem: Nekoliko dana pre smrti posetio Kijev

Američki senator Lindzi Grejem (u Rusiji proglašen teroristom i ekstremistom) i poznati rusofob, preminuo je nakon kratke bolesti u 71. godini, saopštila je kancelarija senatora.

Prema medijima, hitna pomoć je pozvana u kuću političara zbog sumnje na srčani udar. Grejem se nekoliko dana pre nego što je preminuo, vratio iz Ukrajine. U petak je kancelarija Vladimira Zelenskog izvestila da je Grejem bio u zvaničnoj poseti Ukrajini. Tamo su on i Zelenski razgovarali o programu PURL, kroz koji saveznici finansiraju kupovinu američke vojne opreme za Kijev, sankcijama protiv Rusije i sastanku između Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa u
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