Svi putnici u kombiju koji je učestvovao u udesu u Crnoj Gori srpski državljani

Sputnik pre 5 sati
Svi putnici u kombiju koji je učestvovao u udesu u Crnoj Gori srpski državljani

Svi putnici iz kombija koji je učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić bili su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je danas direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako.

On je istakao da je stanje povređenih u današnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno i naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu, prenosi RTCG. "Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", rekao je Panjako.
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